Россияне ценят работу выше денег
Россияне ценят свою работу гораздо выше денег, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно исследованию, 86 процентов россиян, принявших участие в опросе, заявили, что довольны своей работой.
Как уточняется в материале, 79 процентов опрошенных продолжили бы работать, даже если бы имели возможность вести безбедную жизнь, не работая.
Лишь 19 процентов респондентов признались, что в таком случае бы уволились и больше никогда не работали. Всероссийский опрос проводился 27 – 28 марта среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью, сообщает «Федерал пресс».
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