Россияне теряют доверие к Владимиру Путину

Россияне потеряли доверие к президенту России Владимиру Путину через месяц после выборов, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно исследованию, рейтинг доверия к Путину снизился на 7 процентов – до 48,4 процентов.

По мнению главы ВЦИОМ Валерия Федорова, которого цитируют «Ведомости», этот процесс вполне естественный. Кроме того, на рейтинге отразилась трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где в пожаре погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

Впрочем, остальные политики пользуются еще меньшим доверием россиян. Так, рейтинг главы МИД РФ Сергея Лаврова составил 18,2 процента, а глава Минобороны Сергей Шойгу получил 17,2 процента ободрения россиян. Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доверяют всего 10,7 процента россиян.

Вместе с тем, не доверяют россияне лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, далее следует экс-кандидат в президенты Ксения Собчак и уже упоминавшийся Дмитрий Медведев, сообщает «Федерал пресс».