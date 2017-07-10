Россияне стараются экономить на отдыхе

Этим летом россияне стараются экономить на отпуске, выбирая бюджетные путешествия, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством BrandScience.

Согласно исследованию, в этом году сократилась доля россиян, которые собираются проводить время дома или на даче.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом, на 7 процентов увеличилось количество желающих путешествовать по России. В дальнее зарубежье этим летом собрались на 3 процента больше граждан.

По данным опроса, более трети россиян в целях экономии предпочли отказаться от услуг турагентств, а каждый четвертый просматривает большее число предложений по билетам, гостиницам, турам, каждый пятый выбирает более доступную страну для путешествий.

В среднем бюджет на летний отпуск для большинства россиян в этом году составляет от 10 до 30 тысяч рублей ка каждого отдыхающего, поэтому горящие туры становятся актуальными как никогда ранее. Спрос на них вырос на 31 процент, сообщает ТАСС.