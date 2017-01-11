Россияне стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

На шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге состоялась эстафетная гонка у мужчин. Россияне финишировали вторыми, на последних метрах дистанции уступив пальму первенства сборной Норвегии.

Россия захватила лидерство на втором этапе благодаря усилиям Антона Шипулина, организовавшего бежавшему на третьем этапе Матвею Елисееву гандикап в полминуты.

Елисеев сохранил преимущество. Развязка наступила на последнем этапе - Антон Бабиков использовал один дополнительный патрон на второй стрельбе и ушел на финишный отрезок с форой в девять секунд. Однако норвежец Эмиль-Хегле Свендсен сумел настичь и обойти российского «стреляющего лыжника» на финишной прямой.

Третьими финишировали немецкие биатлонисты.