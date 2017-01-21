Россияне стали употреблять меньше алкоголя

Граждане России стали употреблять меньше алкогольных напитков, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на посвященной здоровью дискуссионной площадке съезда «Единой России».

По ее словам, на каждого россиянина старше 18 лет в среднем приходится 10 литров алкоголя в год.

При этом Скворцова призвала стремиться к снижению потребления до нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, составляющей 8 литров в год. Об этом сообщает ТАСС.

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