Россияне стали тратить больше денег на отдых за границей
Расходы россиян на отдых за границей в 2017 году выросли на 27 процентов, говорится в докладе Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).
Россия заняла второе место по росту расходов граждан на зарубежные путешествия, уступив только жителям Бразилии.
«Это самый выдающийся результат из тех, которые мы наблюдали за последние годы», —сообщила генеральный секретарь ЮНВТО Талеба Рифаи.
При этом, точных сумм, с которыми россияне готовы расстаться ради отдыха за рубежом, в докладе нет, сообщает Life.
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