Россияне стали съедать почти по 25 кило сладкого в год

В прошлом году потребление сладостей в РФ на душу населения достигло рекордного показателя – 24,5 килограмма в год.

В среднем на различные лакомства россияне потратили по семь тысяч рублей. Таковы данные Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

По мнению врача-диетолога Лидии Ионовой, рост потребления сладкого связан с нестабильной ситуацией в стране. То есть, граждане «заедают» сладким проблемы в социально-экономической сфере.

«Такие исследования проводились ещё в 2008 году, когда был первый кризис. Как только подобные изменения происходят, увеличивается потребление простых углеводов и жиров. А это сладости, поэтому мы и наблюдаем такие последствия», - сказала эксперт в интервью НСН.

Собеседница издания добавила, что приведенная цифра получена без учета сахара, присутствующего в продуктах питания, не относящихся к сладостям. Это означает, что итоговый показатель еще выше.