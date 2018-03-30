Россияне стали съедать почти по 25 кило сладкого в год

В прошлом году потребление сладостей в РФ на душу населения достигло рекордного показателя – 24,5 килограмма в год.

В среднем на различные лакомства россияне потратили по семь тысяч рублей. Таковы данные Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

По мнению врача-диетолога Лидии Ионовой, рост потребления сладкого связан с нестабильной ситуацией в стране. То есть, граждане «заедают» сладким проблемы в социально-экономической сфере.

«Такие исследования проводились ещё в 2008 году, когда был первый кризис. Как только подобные изменения происходят, увеличивается потребление простых углеводов и жиров. А это сладости, поэтому мы и наблюдаем такие последствия», - сказала эксперт в интервью НСН.

Собеседница издания добавила, что приведенная цифра получена без учета сахара, присутствующего в продуктах питания, не относящихся к сладостям. Это означает, что итоговый показатель еще выше.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость В МЧС не видят смысла в эвакуации жителей Волоколамска

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО