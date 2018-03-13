Россияне стали реже умирать от рака
Росстат впервые за три года зафиксировал снижение количества смертей в России от онкологических заболеваний.
Согласно данным ведомства, показатель смертности от рака в настоящее время составляет 196,9 случая на 100 тысяч населения. В Минздраве улучшение показателей связывают с ранней диагностикой смертельного заболевания.
По данным газеты «Известия», благодаря активному онкопоиску в 2017 году на начальных стадиях было выявлено более половины всех злокачественных новообразований.
Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смерти россиян, сообщает «Национальная служба новостей».
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