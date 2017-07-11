Россияне стали расточительнее

Россияне стали меньше экономить на еде, одежде и отдыхе, свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами института социологии РАН.

Согласно исследованию, за год, число россиян, которые заявляли о сокращении своих расходов, сократилось с 51 до 35 процентов.

Кроме того, по данным социологов, россияне улучшают свое материальное положение выращиванием фруктов и овощей, разовыми подработками и сдача квартир в аренду. Также граждане России стали чаще брать кредиты в банках.

По словам профессора кафедры труда и соцполитики РАНХиГС Александра Щербакова, позитивная тенденция может быть связана с ростом доходов россиян.

При этом жители РФ не планируют свою жизнь на годы вперед, сообщает Ura.ru со ссылкой на «Известия».