Россияне стали расточительнее
Россияне стали меньше экономить на еде, одежде и отдыхе, свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами института социологии РАН.
Согласно исследованию, за год, число россиян, которые заявляли о сокращении своих расходов, сократилось с 51 до 35 процентов.
Кроме того, по данным социологов, россияне улучшают свое материальное положение выращиванием фруктов и овощей, разовыми подработками и сдача квартир в аренду. Также граждане России стали чаще брать кредиты в банках.
По словам профессора кафедры труда и соцполитики РАНХиГС Александра Щербакова, позитивная тенденция может быть связана с ростом доходов россиян.
При этом жители РФ не планируют свою жизнь на годы вперед, сообщает Ura.ru со ссылкой на «Известия».
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