Россияне стали предпочитать отдых в Израиле

В первом квартале 2017 года посетили 70,5 тысяч российских туристов, что на 35% больше прошлогоднего показателя.

В январе 2017 года турпоток из России вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в феврале – на 54%, в марте на 32%, сообщает Interfax.

Российский турпоток в Израиль за 2016 год составил 266 тысяч человек. На первом месте по числу туристов находятся путешественники из США – в прошлом году в страну приехало 600 тысяч американцев.

На данный момент частота полетов между городами России и Тель-Авивом составляет 71 рейс в неделю. Из московского региона осуществляется 56 рейсов в неделю.

«Уральские авиалинии» выполняет по одному рейсу в неделю из Екатеринбурга, Краснодара и Самары, и два рейса в неделю – из Сочи.

Авиакомпания «Россия» предлагает еженедельный перелет из Ростова-на-Дону.