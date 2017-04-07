Россияне стали предпочитать танцевальную музыку

Россияне потеряли интерес к шансону, отдавая предпочтение танцевальным мелодиям, следует из данных портала «Яндекс.Музыка».

Как отмечается в материале, за последние три года количество любителей шансона сократилось в два раза.

По словам представителя «Яндекс.Музыка», вкусы у людей меняются небыстро, и отличия из года в год будут не такими заметными.

Так, украинская группа «Грибы» подвинула в рейтинге российского певца Стаса Михайлова, который находился на пике популярности еще два года назад.

Россияне также потеряли интерес к Елене Ваенге, Михаилу Шуфутинскому и группе «Бутырка». Шуфутинский теперь занимает 150-ю позицию вместо 70-й. Александр Розенбаум потерял 150 позиций, опустившись до 300-го места.

Лидерами поп-направления стали хиты украинских «Грибов», британца Ed Sheeran и российского рэпера Егора Крида, пишет газета «Известия».