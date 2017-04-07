Россияне стали предпочитать танцевальную музыку
Россияне потеряли интерес к шансону, отдавая предпочтение танцевальным мелодиям, следует из данных портала «Яндекс.Музыка».
Как отмечается в материале, за последние три года количество любителей шансона сократилось в два раза.
По словам представителя «Яндекс.Музыка», вкусы у людей меняются небыстро, и отличия из года в год будут не такими заметными.
Так, украинская группа «Грибы» подвинула в рейтинге российского певца Стаса Михайлова, который находился на пике популярности еще два года назад.
Россияне также потеряли интерес к Елене Ваенге, Михаилу Шуфутинскому и группе «Бутырка». Шуфутинский теперь занимает 150-ю позицию вместо 70-й. Александр Розенбаум потерял 150 позиций, опустившись до 300-го места.
Лидерами поп-направления стали хиты украинских «Грибов», британца Ed Sheeran и российского рэпера Егора Крида, пишет газета «Известия».
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