Россияне стали намного чаще обращать внимание на Японию
Турпоток из России в Японию за три месяца 2018 года составил 19,5 тысяч человек.
Данная цифра почти на треть больше за тот же период в 2017 году.
В 2017 году из России в Японию совершено 77,2 тысяч поездок, что на 40,8% больше чем в 2016 году.
Март в Японии считается высоким туристическим сезоном, в это время путешественники со всего мира приезжают полюбоваться на цветение сакуры, отмечает Interfax.
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