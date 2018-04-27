Россияне стали намного чаще обращать внимание на Японию

Турпоток из России в Японию за три месяца 2018 года составил 19,5 тысяч человек.

Данная цифра почти на треть больше за тот же период в 2017 году.

В 2017 году из России в Японию совершено 77,2 тысяч поездок, что на 40,8% больше чем в 2016 году.

Март в Японии считается высоким туристическим сезоном, в это время путешественники со всего мира приезжают полюбоваться на цветение сакуры, отмечает Interfax.