Россияне стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Россияне стали меньше болеть респираторными инфекциями, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, отмечено существенное снижение интенсивности эпидемического процесса, а также снижение географического распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Отмечается, что превышение эпидемиологического порога по центральному городу отмечено только в двух городах.

В структуре циркулирующих вирусов гриппа превалируют вирусы гриппа А(H1N1) pdm09 и гриппа В, сообщает «Федерал пресс».

Грипп всегда начинается молниеносно. Для ОРВИ типично постепенное нарастание симптомов. Оба заболевания характеризуются насморком, болью в горле, ломотой в теле, повышением температуры тела, ознобом, сообщает «Федерал пресс».