Россияне стали меньше экономить на продуктах питания
В первом квартале 2018 года россияне стали меньше экономить на продуктах питания, говорится в опубликованном аналитическим департаментом Sberbank CIB обзоре потребительской уверенности россиян – «Потребительский индекс Иванова».
Согласно документу, доля экономящих на продуктах граждан сократилась на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, то есть, до 64 процентов.
Вместе с тем доля россиян, которые покупают товары по промоакциям, по-прежнему довольно велика.
Так, 24 процента жителей России обходят несколько магазинов с целью купить продукты по скидкам.
Кроме того, в первом квартале текущего года доля россиян, для которых цены имеют большое значение при выборе магазина, уменьшилась с 73 до 71 процента, сообщает ТАСС.
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