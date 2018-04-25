В первом квартале 2018 года россияне стали меньше экономить на продуктах питания, говорится в опубликованном аналитическим департаментом Sberbank CIB обзоре потребительской уверенности россиян – «Потребительский индекс Иванова».

Согласно документу, доля экономящих на продуктах граждан сократилась на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, то есть, до 64 процентов.

Вместе с тем доля россиян, которые покупают товары по промоакциям, по-прежнему довольно велика.

Так, 24 процента жителей России обходят несколько магазинов с целью купить продукты по скидкам.

Кроме того, в первом квартале текущего года доля россиян, для которых цены имеют большое значение при выборе магазина, уменьшилась с 73 до 71 процента, сообщает ТАСС.