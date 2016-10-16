Россияне стали меньше верить сообщениям СМИ о состоянии экономики
Согласно данным опроса фонда "Общественное мнение", сообщения СМИ о состоянии национальной экономики вызывают меньше доверия россиян по сравнению с показателями августа 2015 года.
Большая часть (46 процентов) опрошенных считают, что СМИ необъективно освещают вопросы российской экономики. В обратном уверены 32 процента респондентов. При этом 61 процент россиян отмечает, что журналисты дают неполную картину ситуации в РФ, защищают сотрудников СМИ пятая часть всех опрошенных (20 процентов), сообщает РБК.
При этом 46 процентов опрошенных уверены, что реальная ситуация в экономике страны хуже, чем ее преподносят в СМИ. За последний год доля внимательно следящих за новостями россиян упала на 12 процентов.
Следующая новость Парламентские выборы проходят в Черногории
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии