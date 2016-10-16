Россияне стали меньше верить сообщениям СМИ о состоянии экономики

Согласно данным опроса фонда "Общественное мнение", сообщения СМИ о состоянии национальной экономики вызывают меньше доверия россиян по сравнению с показателями августа 2015 года.

Большая часть (46 процентов) опрошенных считают, что СМИ необъективно освещают вопросы российской экономики. В обратном уверены 32 процента респондентов. При этом 61 процент россиян отмечает, что журналисты дают неполную картину ситуации в РФ, защищают сотрудников СМИ пятая часть всех опрошенных (20 процентов), сообщает РБК.

При этом 46 процентов опрошенных уверены, что реальная ситуация в экономике страны хуже, чем ее преподносят в СМИ. За последний год доля внимательно следящих за новостями россиян упала на 12 процентов.

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