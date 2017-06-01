Россияне стали лучше относиться к Рамзану Кадырову

Россияне стали с уважением и симпатией относятся к главе Чечни Рамзану Кадырову, следует из опроса «Левада-Центра», проведенного в мае этого года.

Согласно исследованию, в 2016 году число россиян, у которых Кадыров вызывает раздражение и неприязнь сократилось почти в два раза.

Также выросло количество респондентов, которые, отвечая на вопрос «Какие чувства вызывает у вас Рамзан Кадыров», не смогли сказать ничего плохого.

Вместе с тем, россияне стали меньше доверять чеченскому политику. Согласно опросу, граждан, которые готовы доверять Кадырову, стало меньше на треть, и ровно на столько же выросло количество людей с прямо противоположной точкой зрения.

Кроме того, россияне по-прежнему убеждены, что с приходом Рамзана Кадырова в Чечне нарастают антироссийские настроения, а также хаос и беспорядки, сообщает Ura.ru.