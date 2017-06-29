Россияне стали жить дольше
В 2016 году средняя продолжительность жизни в России увеличилась почти до 72 лет, следует из данных Росстата.
Как уточняется в материале, средняя продолжительность жизни выросла до отметки в 71,87.
Дольше всего живут люди в Ингушетии - 80,8 года, Дагестане - 77,2 года и Москве, где средняя продолжительность жизни граждан составила 77 лет, пишет газета «Известия».
Самые низкие показатели были зафиксированы в Туве, где продолжительность жизни составила всего 64,2 года и Чукотском автономном округе - 64,4 года.
Средняя продолжительность жизни среди мужчин в прошлом году составила 66,5 лет, среди женщин - 77 лет, сообщает «Экономика сегодня».
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