Россияне стали жить дольше

В 2016 году средняя продолжительность жизни в России увеличилась почти до 72 лет, следует из данных Росстата.

Как уточняется в материале, средняя продолжительность жизни выросла до отметки в 71,87.

Дольше всего живут люди в Ингушетии - 80,8 года, Дагестане - 77,2 года и Москве, где средняя продолжительность жизни граждан составила 77 лет, пишет газета «Известия».

Самые низкие показатели были зафиксированы в Туве, где продолжительность жизни составила всего 64,2 года и Чукотском автономном округе - 64,4 года.

Средняя продолжительность жизни среди мужчин в прошлом году составила 66,5 лет, среди женщин - 77 лет, сообщает «Экономика сегодня».