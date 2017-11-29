Россияне стали чаще брать кредиты «до зарплаты»
Россияне все чаще стали брать взаймы у микрофинансовых организаций, сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин.
По его словам, в текущем году число клиентов микрофинансовых организаций увеличилось на 78 процентов – до 8,4 миллиона человек.
«Это свидетельствует о резко увеличившемся спросе на микрофинансовый заем», - сказал Чистюхин, выступая на конференции «Микрофинансирование в России: в поисках устойчивых решений».
Он отметил, что причины могут быть связаны относительной простотой выдачи займа, а также с повышением недоступности банковских кредитов для широкого круга потребителей.
Общий портфель микрозаймов по данным на 30 сентября 2017 года достиг 113,1 миллиарда рублей, что больше на 32 процента, чем годом ранее, сообщает «Интерфакс».
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