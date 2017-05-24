Россияне стали чаще покупать антидепрессанты и успокоительные
С начала года в России выросли продажи антидепрессантов и успокоительных. Как уточняет газета «Известия», с января по апрель аптеки продали 964,6 миллионов упаковок антидепрессантов и 2,9 миллиарда пачек успокоительных средств.
По мнению экспертов, спрос на лекарства увеличился в связи с ростом покупательной способности населения.
Самыми продаваемыми антидепрессантами в начале текущего года стали «Ципралекс», «Феварин» и «Вальдоксан». Самыми продаваемыми успокоительными стали корвалол, настойка валерианы и «Ново-пассит».
По словам врача-психотерапевта Тамары Дороховой, людям чаще стали назначать антидепрессанты, потому что самостоятельно со своей злобой они уже не справляются.
Фармацевты, в свою очередь, считают, что всплеск спроса на успокоительные может быть связан с ажиотажем вокруг спиртосодержащих лекарств.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии