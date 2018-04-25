Россияне стали больше тратить за рубежом
Отечественные туристы потратили на заграничных курортах в прошлом году на 13% больше, чем в 2016-м.
Общая сумма трат превысила 30 миллиардов долларов. В результате Россия поднялась в рейтинге расходов туристов в заграничных поездках с 11 места сразу на восьмое.
Согласно статистике Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), первое место в списке принадлежит Китай, туристы которого «отвезли» за рубеж 258 миллиардов долларов. Второе место занимают США – американские туристы потратили за пределами страны почти вдвое меньше китайцев – 135 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров Германия – 84 миллиарда долларов, сообщает Ura.ru со ссылкой на «Ведомости».
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