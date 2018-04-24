Россияне стали богаче на 700 рублей
За месяц россияне стали в среднем на 700 рублей богаче, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Отмечается, что на конец марта после уплаты всех обязательных расходов у среднего россиянина оставалось в кармане 20,2 тысячи рублей.
В феврале же этот показатель составил 19,5 тысячи рублей.
В ходе расчетов специалисты «Ромира» использовали данные Росстата и собственную систему расчетов, сообщает Ura.ru.
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