Россияне стали богаче на 700 рублей

За месяц россияне стали в среднем на 700 рублей богаче, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Отмечается, что на конец марта после уплаты всех обязательных расходов у среднего россиянина оставалось в кармане 20,2 тысячи рублей.

В феврале же этот показатель составил 19,5 тысячи рублей.

В ходе расчетов специалисты «Ромира» использовали данные Росстата и собственную систему расчетов, сообщает Ura.ru.