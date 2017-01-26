Россияне сомневаются в улучшении отношений с США при Трампе

Менее половины граждан России верят в улучшение российско-американских отношений после избрания президентом США республиканца Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного «Левада-Центром».

Последний опрос показал, что россияне засомневались в улучшении отношений с США, уверенность выразили только 43 процента респондентов, в то время как в предыдущий раз, уверенность в налаживании отношений между двумя странами высказали 54 процента опрошенных.

Пессимистично относительно двусторонних отношений России и США настроен каждый десятый респондент. В том, что отношения останутся прежними, уверены 29 процентов опрошенных.

72 процента респондентов не верят в то, что Россия вмешивалась в предвыборную кампанию в США. Поверили в якобы российские кибератаки 12 процентов опрошенных. Исследование было проведено среди 1.6 тысячи человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, сообщает «Интерфакс».