Россияне сомневаются в улучшении отношений с США при Трампе

Менее половины граждан России верят в улучшение российско-американских отношений после избрания президентом США республиканца Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного «Левада-Центром».

Последний опрос показал, что россияне засомневались в улучшении отношений с США, уверенность выразили только 43 процента респондентов, в то время как в предыдущий раз, уверенность в налаживании отношений между двумя странами высказали 54 процента опрошенных.

Пессимистично относительно двусторонних отношений России и США настроен каждый десятый респондент. В том, что отношения останутся прежними, уверены 29 процентов опрошенных.

72 процента респондентов не верят в то, что Россия вмешивалась в предвыборную кампанию в США. Поверили в якобы российские кибератаки 12 процентов опрошенных. Исследование было проведено среди 1.6 тысячи человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость Рубль растет к доллару и евро

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО