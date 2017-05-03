Россияне сомневаются в объективности экономических новостей
Граждане России в основном узнают новости благодаря телевидению. При этом они считают, что объективность сообщений зависит от их тематики.
Согласно данным ВЦИОМ, 70% россиян уверены в непредвзятости новостей о природных катастрофах. В правдивость новостей о деятельности президента верят 55%, 51% доверяют сообщениям о положении страны на мировой арене, передает РИА ФедералПресс со ссылкой на РИА «Новости».
В то же время, в объективности новостей об экономической ситуации в России уверены только треть респондентов. Примерно столько же доверяют сообщениям о деятельности оппозиции. Достоверным новости о положении дел на Украине назвали 40% россиян.
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