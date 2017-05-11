Россияне сократили повседневные расходы до минимума за пять лет
Россияне сократили свои повседневные расходы до минимума за пять лет, следует из исследования, проведенного холдингом «Ромир».
Граждане с низкими доходами в апреле потратили на 11,7 процента меньше, чем месяцем ранее. Семьи со средним достатком потратили на 7,5 процента меньше, а граждане с высокими заработками сократили свои расходы лишь на 6,6 процента.
В целом расходы населения России в апреле сократились на 6,5 процента, для сравнения, в апреле 2015 года этот показатель составил 5,8 процента.
По словам экспертов, снижение потребительской активности связано с тем, что в апреле проходит Великий Пост, сообщает «Российская газета».
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