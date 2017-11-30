Россияне смогут законно носить одежду с Гербом России

Российский Герб можно будет официально использовать на одежде, предметах интерьера и сувенирной продукции. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме в первом чтении.

На данный момент, гражданам, общественным объединениям, предприятиям и учреждениям разрешено использовать изображение герба только для официальных целей.

По мнению авторов законопроекта, поправки расширяют возможность использования изображения герба в первую очередь для поднятия патриотического духа россиян.

Глава Комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, являющийся одним из авторов законопроекта, пояснил, что сейчас размещение Государственного герба возможно только в официальных случаях, прописанных в законодательстве.

«Использование Государственного герба допускается, если оно не является надругательством над госсимволикой России», — объяснил суть нововведений парламентарий «Парламентской газете».

При этом, коллеги из партии ЛДПР усомнились в необходимости внесения изменений, а также поинтересовались, откуда у авторов законопроекта уверенность в будущем всплеске патриотических настроений?