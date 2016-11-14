Россияне смогут заключать трудовые договоры удаленно

Минтруд России приступил к разработке сервиса «Электронный трудовой договор». Он позволит работодателям и удаленным работникам заключать договоры онлайн.

В Федеральной службе по труду и занятости полагают, что новый ресурс снизит издержки обеих сторон, а также будет способствовать легализации трудовых отношений. На сегодняшний день из примерно пяти миллионов россиян, работающих удаленно, примерно половина не оформлены официально, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Роструда.

Благодаря новому сервису работники смогут подписывать трудовые договоры посредством единой системы идентификации и авторизации портала госуслуг. Бумажную версию договора можно будет получить в ближайшем МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

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