Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Президент торгово-промышленной палаты Антальи Давут Четин сообщил, что россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам, сообщает Lenta.ru
«Мы осознаем, что заграничные паспорта есть далеко не у всех россиян. Особенно это касается регионов России, расположенных далеко от столиц - Москвы и Санкт-Петербурга», – сказал Четин.
Также он добавил, что обсуждается возможность расплачиваться в отелях, а также в торговых точках и других учреждениях российскими рублями. При этом речь идет не только о курортной зоне, но и обо всей территории Турции.
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