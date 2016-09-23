Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Президент торгово-промышленной палаты Антальи Давут Четин сообщил, что россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам, сообщает Lenta.ru

«Мы осознаем, что заграничные паспорта есть далеко не у всех россиян. Особенно это касается регионов России, расположенных далеко от столиц - Москвы и Санкт-Петербурга», – сказал Четин.

Также он добавил, что обсуждается возможность расплачиваться в отелях, а также в торговых точках и других учреждениях российскими рублями. При этом речь идет не только о курортной зоне, но и обо всей территории Турции.