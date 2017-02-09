Россияне смогут увидеть полутеневое лунное затмение
В ночь на субботу, 11 февраля, благодаря погоде жители Москвы и области смогут наблюдать полутеневое затмение Луны
Данное явление будет доступно для наблюдения со всей территории России, за исключением Дальнего Востока. Полутеневое затмение Луны будет происходить с 01:34 мск до 05:53 мск, - сообщает «Утро.ru».
В это время естественный спутник Земли целиком погрузится в земную полутень на 1,02 своего диаметра. Следующее затмение Луны произойдет 7 августа 2017 года
Следующая новость «Партия националистов» представила в Минюст РФ документы на регистрацию
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии