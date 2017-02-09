Россияне смогут увидеть полутеневое лунное затмение

В ночь на субботу, 11 февраля, благодаря погоде жители Москвы и области смогут наблюдать полутеневое затмение Луны

Данное явление будет доступно для наблюдения со всей территории России, за исключением Дальнего Востока. Полутеневое затмение Луны будет происходить с 01:34 мск до 05:53 мск, - сообщает «Утро.ru».

В это время естественный спутник Земли целиком погрузится в земную полутень на 1,02 своего диаметра. Следующее затмение Луны произойдет 7 августа 2017 года

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