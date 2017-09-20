Россияне смогут совершать безвизовые поездки в Гренаду

Граждане России смогут посещать Гренаду без получения въездной визы.

Соответствующее решение подписали главы МИД России и Гренады Сергей Лавров и Элвин Нимрод.

Гренада — островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов, сообщает «Интерфакс».

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