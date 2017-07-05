Россияне смогут сберечь время при получении услуг в МФЦ
В скором времени в многофункциональных центрах можно будет получить одновременно несколько услуг, оформив их общим запросом.
Соответствующий законопроект Минэкономразвития внесло на рассмотрение в Госдуму.
На данный момент необходимо подавать отдельное заявление в МФЦ на каждую услугу, которую желает получить гражданин, пишет «Российская газета».
Ранее МФЦ получили право выдавать биометрические загранпаспорта нового образца сроком на 10 лет, сообщает «Экономика сегодня».
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