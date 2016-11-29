Россияне смогут покупать алкоголь при предъявлении водительских прав

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, в соответствии с которым граждане смогут приобретать алкоголь, предъявив кассиру водительское удостоверение. Предполагается, что документ вступит в силу в марте будущего года.

Поводом для расширения перечня документов, дающих право на приобретение спиртных напитков стала юридическая коллизия, пишет «Коммерсант». В частности, в аналогичном перечне для покупки табачных изделий водительские права уже присутствуют. «Получается, что продавать товары с одинаковым возрастным цензом можно по разному набору документов», - пояснил изданию один из ритейлеров.

Он также отметил, что ситуации, когда кассиры отказываются продавать алкоголь покупателям с водительскими правами и без паспортов возникают практически ежедневно и нередко приводят к конфликтам.

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