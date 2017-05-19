Россияне смогут подать иск в суд через портал госуслуг

У россиян появится возможность подавать иски в суды с помощью личного кабинета на портале госуслуг. Соответствующие поправки в законодательство готовят МЭР и судебный департамент при ВС РФ.

Согласно вступившим в силу с начала года изменениям в законодательство, граждане могут подавать иски как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Это можно сделать через сайт суда, в который намерен обратиться истец.

Однако не у всех судов сайты рабочие, что создает определенные трудности, рассказал «Известиям» юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев. Поэтому логично предоставить возможность россиянам подавать иски через портал госуслуг, отметил он. Тем более, что на этом ресурсе уже зарегистрирована треть населения страны.

Кроме того, нововведение соответствует майским указам президента России, согласно которым к будущему году доля государственных и муниципальных услуг в электронной форме должна достичь 70%, добавляет издание.