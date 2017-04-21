Россияне смогут не платить за коммунальные услуги

Жители России смогут не платить за коммунальные услуги, если управляющая компания до 1 июля 2018 года не разместит информацию о начислениях в специализированной системе «ГИС ЖКХ», сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев.

Он пояснил, что с 1 июля 2017 года наступает обязанность размещения информации в системе «ГИС ЖКХ», а 1 января 2018 года — срок наступления административной ответственности за неразмещение информации для органов власти и участников рынка.

«Если вы участник рынка и не разместили информацию о начислениях, то гражданин имеет право не платить», — цитирует «Интерфакс» слова Евраева.

Он уточнил, что данная норма не означает, что плательщик полностью освобождается от оплаты, а освобождается только до того времени, пока ответственная организация не внесет данные.

Он уточнил, что в системе будет реализован механизм, который поможет зафиксировать отсутствие начислений у плательщика и передать информацию в ресурсоснабжающую организацию.

«ГИС ЖКХ» — интернет-портал, который аккумулирует информацию о жилищно-коммунальном хозяйстве страны. Координацию работ по созданию системы осуществляет Минкомсвязи. Оператором системы является «Почта России». Система доступна для каждого, кто зарегистрирован на портале Госуслуг.

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