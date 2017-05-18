Россияне смогут ограничить доступ к своим персональным данным

Через два года в России будет создан специальный интернет сайт по контролю за распространением персональных данных граждан, чтобы решить проблему их неконтролируемого сбора.

Как уточняется в проекте программы «Цифровая экономика», направленном Минкомсвязью правительство (копия документа есть у «Известий»), используя новый ресурс, любой гражданин РФ сможет проверить, кому он предоставлял свои паспортные данные, а также одним нажатием кнопки запретить их дальнейшее использование.

По словам президента Фонда информационной демократии Ильи Массуха, использование паспортных данных надо будет фиксировать на специальном портале. За его ведение будет отвечать Роскомнадзор.