Россияне не смогут называть детей странными именами

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на своем заседании, которое состоится 26 января, рассмотрит законопроект, запрещающий использовать в качестве имен аббревиатуры, цифры и нецензурные слова.

Автором законопроекта, устанавливающего требования для имен в Семейном и Гражданском кодексах РФ, является сенатор Валентина Петренко.

Согласно проекту закона, имя не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности, пишет газета «Известия».

По словам автора законопроекта, сотрудники загсов не могут отказать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости.

В пояснительной записке к проекту закона приводятся необычные имена, которые давали детям в Москве: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Апрель, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко. Кроме того, в 2002 году родители попытались записать своего ребенка под именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных—Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).

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