Россияне смогут голосовать за президента по месту пребывания

Новый механизм выборов даст возможность избирателям отдать свой голос по принципу пребывания, а не регистрации.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что с сегодняшнего дня Центризбирком начинает широкую разъяснительную работу о том, что предлагается сделать для обеспечения голосования без открепительных удостоверений.

Она подчеркнула, что многих избирателей, которые не могли получить открепительные, поскольку фактически проживают далеко от места регистрации, предложенный механизм «выводит из определенного крепостного права», избавляют от привязанности к месту регистрации.

По разным подсчетам прибавка избирателей может быть от 5 до 20 миллионов человек, отмечает РИА Новости.

«Само по себе заявление будет защищено, оно будет содержать всю необходимую информацию, это серьезный документ, со всеми данными избирателями», - пояснила Элла Памфилова.

Все списки будут опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии с учетом закона о защите персональных данных.