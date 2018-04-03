Россияне не смогли выдержать Великий пост
Почти 90 процентов россиян готовятся отмечать Пасху, которая в этом году будет отмечаться 8 апреля, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».
О намерении красить яйца заявили 64 процента граждан, принявших участие в опросе.
Покупать куличи готовы 40 респондентов, а заняться выпечкой пасхального угощения планируют 25 процентов россиян.
Накануне праздника в храм для освящения куличей и яиц отправятся 19 процентов опрошенных.
Несмотря на стремление россиян отметить Пасху, 48-дневный Великий пост соблюдали лишь 2 процента жителей страны, сообщает Life.
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