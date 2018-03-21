Россияне следят за своим питанием

Все больше россиян следят за своим питанием, соблюдают диету и стараются есть более здоровую пищу, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Более 60 процентов респондентов заявили, что следят за свои питанием.

При этом 7 процентов признались, что соблюдают диету, рекомендованную врачом.

Еще 12 процентов опрошенных самостоятельно разработали диету, которой стараются придерживаться.

В целом стараются придерживаться здорового питания 41 процент респондентов.

Вместе с тем, 14 процентов граждан РФ ответили, что не могут думать о качестве еды, так как не могут себе этого позволить, сообщает «Федерал пресс».