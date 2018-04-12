Россияне скупают подержанные iPhone
Самым популярным среди россиян подержанным смартфоном оказался iPhone от компании Apple, говорится в исследовании, проведенном специалистами сервиса онлайн-объявлений «Юла».
Чаще всего россияне интересуются покупкой смартфона IPhone 5s, средняя стоимость которого составляет 7290 рублей.
На втором месте по популярности оказался iPhone 6 за 12975 рублей.
Замыкает тройку лидеров еще один подержанный продукт от Apple - iPhone 5, средняя стоимость которого составляет 5368 рублей.
В целом на долю iPhone пришлось 50,6 процента от числа всех продаж подержанных телефонов.
Кроме того, пользуются популярностью подержанные смартфоны Samsung и Xiaomi, а также Sony Nokia, Huawei, Lenovo, Meizu, LG и ZTE, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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