Россияне скупают подержанные iPhone

Самым популярным среди россиян подержанным смартфоном оказался iPhone от компании Apple, говорится в исследовании, проведенном специалистами сервиса онлайн-объявлений «Юла».

Чаще всего россияне интересуются покупкой смартфона IPhone 5s, средняя стоимость которого составляет 7290 рублей.

На втором месте по популярности оказался iPhone 6 за 12975 рублей.

Замыкает тройку лидеров еще один подержанный продукт от Apple - iPhone 5, средняя стоимость которого составляет 5368 рублей.

В целом на долю iPhone пришлось 50,6 процента от числа всех продаж подержанных телефонов.

Кроме того, пользуются популярностью подержанные смартфоны Samsung и Xiaomi, а также Sony Nokia, Huawei, Lenovo, Meizu, LG и ZTE, сообщает «Санкт-Петербург.ру».