Россияне симпатизируют США и Украине

Россияне стали лучше относиться к США, Европейскому союзу и Украине, следует из опроса, проведенного «Левада-Центром».

Согласно исследованию, о своем негативном отношении к Соединенным Штатам заявили 52 процента респондентов против 64 процентов в 2016 году и 73 процентов в 2015 году. Положительно относятся к США 37 процентов участников опроса против 25 процентов год назад и 19 процентов в 2015 году.

К ЕС хорошо относится 36 процентов россиян против 25 процентов в 2015 году. Негативную точку зрения в отношении Евросоюза высказали 53 процента респондентов против 64 процентов два года назад.

Украину положительно оценивают 34 процента респондентов против 25 процентов в 2016 году. О своей нелюбви к этой стране заявили 56 процентов опрошенных против 59 процентов ранее.

К Турции 47 процентов россиян относятся хорошо, 34 процента граждан заявили, что относятся к этой стране отрицательно.

Опрос был проведен с 31 марта - 3 апреля среди 1,6 тысячи человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, сообщает «Интерфакс».