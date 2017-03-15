Россияне считают свою страну великой державой

Россияне считают свою страну одной из самых влиятельных на мировой арене, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно исследованию, о высоком влиянии России в международных делах заявили 86 процентов респондентов, что составляет максимальное значение за все годы измерений, проводимых ВЦИОМ.

При этом количество скептически настроенных россиян по данному вопросу уменьшилось с 18 процентов в 2016 году до 10 процентов в текущем году.

Около 57 процентов опрошенных назвали Россию великой державой, еще 31 процент полагают, что Россия обретет этот статус в течение нескольких десятилетий, не согласны с этим утверждением всего 10 процентов респондентов.

Также россияне стали меньше ощущать угрозу военного нападения на Россию. Потенциальным источником агрессии 43 процента россиян назвали США, еще 21 процент ощущает опасность со стороны Украины. 54 процента респондентов считают, что угрозы военного нападения для нашей страны не существует.

Опрос был проведен 2-3 марта 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью, уточняет «Федерал пресс».

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