Россияне ринулись раскупать летние путевки в Беларусь
Российские туроператоры отмечают значительном росте (от 20 до 100%) спроса на отдых в Беларусь ближайшим летом.
Причиной называют ранние продажи путевок и низкие цены.
Отмечается, что белорусские санатории пересмотрели свою ценовую политику и цены о снижены на 5−25%.
На отдых в белорусские санатории российские туристы едут обычно на 10−14 дней, выбирая полный пансион.
Средние цены на экскурсионные туры продолжительностью 5−7 дней составляют от 14 до 23 тысяч рублей на человека (проживание, завтраки, обеды, экскурсионная программа, трансферы, но без учета дороги), сообщает Regnum.
Следующая новость МО повысила показатель выживаемости младенцев
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии