Россияне ринулись раскупать летние путевки в Беларусь

Российские туроператоры отмечают значительном росте (от 20 до 100%) спроса на отдых в Беларусь ближайшим летом.

Причиной называют ранние продажи путевок и низкие цены.

Отмечается, что белорусские санатории пересмотрели свою ценовую политику и цены о снижены на 5−25%.

На отдых в белорусские санатории российские туристы едут обычно на 10−14 дней, выбирая полный пансион.

Средние цены на экскурсионные туры продолжительностью 5−7 дней составляют от 14 до 23 тысяч рублей на человека (проживание, завтраки, обеды, экскурсионная программа, трансферы, но без учета дороги), сообщает Regnum.