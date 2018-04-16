Россияне ринулись искать бомбоубежища

Россияне на фоне угроз и действий президента США Дональда Трампа все чаще стали бояться начала Третьей мировой войны.

Возросло количество постов в социальных сетях о бомбоубежищах, а также резко вырос интерес к спискам бункеров в крупных городах.

Вместе с тем, большая часть пользователей скептически относятся к возможности ядерного удара.

По словам метеоролога Евгения Тишковца, на случай глобальной войны про запас необходимо иметь рис, овсяную крупу, сухое молоко и другие продукты с длительным сроком годности, а также питьевую воду. Кроме того, самым впечатлительным порекомендовали запастись лекарствами, а также йодом, и хлоркой.

К счастью, обсуждение «ядерного удара» не выходит за пределы интернета и средств массовой информации, поэтому спрос на товары первой необходимости остается на прежнем уровне, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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