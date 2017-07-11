Россияне против участия молодежи в митингах
Россияне выступают против участия молодежи в политических митингах и акциях протеста, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 90 процентов россиян поддерживают участие молодежи в политической и общественной жизни России, а 62 процента респондентов подчеркнули, что школьникам не место на акциях протеста и демонстрациях.
Участие молодежи в акциях протеста одобрили 38 процентов россиян, а 37 доверили бы юношам и девушкам участие в выборах в качестве кандидатов.
Большинство россиян сошлись во мнении, что молодежи следовало бы активнее голосовать на выборах, а также участвовать в связанных с политикой общественных организациях, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на газету «Ведомости».
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