Россияне против участия молодежи в митингах

Россияне выступают против участия молодежи в политических митингах и акциях протеста, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 90 процентов россиян поддерживают участие молодежи в политической и общественной жизни России, а 62 процента респондентов подчеркнули, что школьникам не место на акциях протеста и демонстрациях.

Участие молодежи в акциях протеста одобрили 38 процентов россиян, а 37 доверили бы юношам и девушкам участие в выборах в качестве кандидатов.

Большинство россиян сошлись во мнении, что молодежи следовало бы активнее голосовать на выборах, а также участвовать в связанных с политикой общественных организациях, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на газету «Ведомости».