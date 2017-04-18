Россияне против траты бюджетных денег на Крым

Более половины россиян считают, что вкладывать в Крым бюджетные деньги неправильно, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».

По данным исследования, против вкладывания бюджетных средств в полуостров высказались 55 процентов респондентов.

При этом более 70 процентов россиян уверены, что именно госбюджет является источником средств для вложений и инвестиций в Крым.

По-прежнему одобряют возвращение Крыма в состав России 71 процент опрошенных, а осуждают его присоединение 13 процентов респондентов. Конфликт с Западом по крымскому вопросу беспокоит 20 процентов граждан, принявших участие в опросе.

Заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин рассказал «Ведомостям», что политические выгоды от присоединения Крыма пока перевешивают экономические проблемы в стране, которые это присоединение повлекло.

Он также отметил, что россияне с одной стороны гордятся воссоединением с Крымом, а с другой не понимают, почему полуостров должен быть дотационной территорией.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией, сообщает «Федерал пресс».

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Теги:
Места: Россия, Крым
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