Россияне против монархии

Большинство россиян не хотели бы видеть царя во главе государства, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ после предложения главы Крыма Сергея Аксенова сменить тип правления в РФ на монархию. Против монархии высказались 68 процентов респондентов.

По данным газеты «Известия», всего 22 процента респондентов, принявших участие в опросе, «в принципе не против монархии», но не видят подходящей кандидатуры. А 6 процентов дазе заявили, что знают, кто бы мог стать таким монархом.

Опрос также показал, что наибольшее количество сторонников монархии оказалось в Москве и Санкт-Петербурге.

Самой подходящей формой правления для России 88 процентов опрошенных назвали республику.

Вместе с тем, как отмечает «Национальная служба новостей», после своего высказывания Аксенов признался, что его фраза была вырвана из контекста. Он не призывал установить в России монархию, а лишь предложил наделить нынешнего президента Владимира Путина пожизненными полномочиями. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сам Путин против подобных идей.

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