Россияне проиграли португальцам в матче Кубке конфедераций
Встреча сборной России и команды Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 закончилась поражением отечественных футболистов со счетом 0:1.
Матч проходил на московском стадионе «Спартак». У гостей отличился Криштиану Роналду, забивший единственный гол на восьмой минуте встречи, сообщает «Р-Спорт».
Победа над командой России вывела португальцев в лидеры группы А. На их счету четыре очка, в активе российской сборной – три.
24 июня отечественной команде предстоит встреча с мексиканскими футболистами в заключительном матче группового этапа. Матч пройдет в Казани.
Следующая новость Французские водители автобусов переоделись в юбки
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии