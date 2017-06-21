Россияне проиграли португальцам в матче Кубке конфедераций

Встреча сборной России и команды Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 закончилась поражением отечественных футболистов со счетом 0:1.

Матч проходил на московском стадионе «Спартак». У гостей отличился Криштиану Роналду, забивший единственный гол на восьмой минуте встречи, сообщает «Р-Спорт».

Победа над командой России вывела португальцев в лидеры группы А. На их счету четыре очка, в активе российской сборной – три.

24 июня отечественной команде предстоит встреча с мексиканскими футболистами в заключительном матче группового этапа. Матч пройдет в Казани.