Россияне проиграли канадцам на молодежном ЧМ по хоккею
Молодежная сборная России по хоккею проиграла канадским спортсменам в матче первого тура ЧМ среди игроков в возрасте до 20 лет.
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу сборной Канады, передает «Интерфакс». В следующем матче, который состоится в ночь на 28 декабря российские хоккеисты встретятся с командой Латвии.
Турнир проходит в Канаде и продлится до 5 января. Сборная России входит в состав группы В вместе с командами Канады, США, Латвии и Словакии.
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