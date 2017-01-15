Россияне проиграли гонку преследования на этапе КМ по биатлону

Российские спортсмены неудачно выступили в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Германии.

Лучший результат из отечественных биатлонистов показал Антон Шипулин, занявший четвертое место. Остальным не удалось войти даже в первую десятку.

Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад. Второе и третье места заняли норвежский спортсмен Эмиль Хегле Свендсен и чешский биатлонист Михал Крчмаж соответственно, передает «Интерфакс».