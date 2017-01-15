Россияне проиграли гонку преследования на этапе КМ по биатлону
Российские спортсмены неудачно выступили в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Германии.
Лучший результат из отечественных биатлонистов показал Антон Шипулин, занявший четвертое место. Остальным не удалось войти даже в первую десятку.
Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад. Второе и третье места заняли норвежский спортсмен Эмиль Хегле Свендсен и чешский биатлонист Михал Крчмаж соответственно, передает «Интерфакс».
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