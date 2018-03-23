Россияне проиграли бразильцам в товарищеском матче

Сборная России по футболу уступила бразильской команде в товарищеской встрече со счетом 0:3.

Матч состоялся в «Лужниках». Все три глав ворота россиян были забиты в течение 13 минут второго тайма.

Главный тренер отечественной команды Станислав Черчесов объяснил ее проигрыш тем, что ему не хватало времени для выпуска на поле «свежих» игроков. Он также добавил, что обсудит варианты смены стратегии команды со своими помощниками после того, как в спокойной обстановке пересмотрит запись игры, сообщает «Лента.ру».

До начала ЧМ-2018, который будет проходить с 14 июня по 15 июля, сборная России сыграет еще три товарищеских матча.

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Места: Россия
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